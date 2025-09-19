 

Moškemu zaradi spolnega napada na mladoletnico tri leta zapora
petek, 19. september 2025 ob 09:18

Celjsko sodišče je zaradi spolnega napada na mladoletno pastorko moškega obsodilo na tri leta in dva meseca zapora, danes poroča Dnevnik. Obramba obtoženca se je na obsodbo sicer pritožila, a je višje sodišče sodbi pritrdilo. Sodba je s tem pravnomočna, navaja Dnevnik.

Po obtožnici se je očim na deklico spravljal dve leti, od avgusta 2009 do avgusta 2011. Policiji ga je naznanila konec leta 2012,

...
Vir
