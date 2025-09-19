|
Svet pretresla tragična izguba dveh mladih športnic
petek, 19. september 2025 ob 11:53
V nekaj dneh sta v prometnih nesrečah življenje izgubili italijanski umetnostni drsalki Julia Marie Gaiser (23) in Matilda Ferrari (15).
Gaiser, rojena na Južnem Tirolskem, je umrla 11. septembra v Salzburgu, ko jo je med kolesarjenjem domov s treninga zbil tovornjak. Ferrari je življenje izgubila v podobnih okoliščinah, navaja Siol.
Mednarodna drsalna zveza (ISU) je ob smrti Gaiser izrazila globo...