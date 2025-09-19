V nekaj dneh sta v prometnih nesrečah življenje izgubili italijanski umetnostni drsalki Julia Marie Gaiser (23) in Matilda Ferrari (15). Gaiser, rojena na Južnem Tirolskem, je umrla 11. septembra v Salzburgu, ko jo je med kolesarjenjem domov s treninga zbil tovornjak. Ferrari je življenje izgubila v podobnih okoliščinah, navaja Siol. Mednarodna drsalna zveza (ISU) je ob smrti Gaiser izrazila globo ...

