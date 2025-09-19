|
Telekom Slovenije z omrežjem postavlja temelje za trajnostni in zeleni razvoj Slovenije
|
Tehnozvezdje
|
Avtor PR
|
petek, 19. september 2025 ob 13:14
|
V Telekomu Slovenije verjamejo, da so napredne IKT-rešitve lahko ključni odgovor na največje izzive današnjega časa, od podnebnih sprememb do optimizacije virov. Njihova strateška vizija »Povezujemo priložnosti« se udejanja skozi nenehne investicije v infrastrukturo, ki deluje kot digitalna hrbtenica za zeleno in digitalno prihodnost Slovenije. To niso le dolgoročni načrti, temveč vsakodnevna prak...