37-letni Štajerec povzročil prometno nesrečo in pobegnil z bencinski servisov
petek, 19. september 2025 ob 13:25
Ob 16.21 uri je bil Operativno komunikacijski center PU Koper obveščen o prometni nesreči s pobegom, ki se je pripetila na enem od bencinskih servisov v Il. Bistrici.
Vozilo so policisti kmalu po obvestilu ustavili in ugotovili, da ga upravlja 37-letni moški doma iz območja Štajerske.
Slednji je zaradi nepravilnega premika z vozilom oplazil ustavljeno vozilo last 54-letnika doma iz okolice Il. B...