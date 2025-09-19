Ob 16.21 uri je bil Operativno komunikacijski center PU Koper obveščen o prometni nesreči s pobegom, ki se je pripetila na enem od bencinskih servisov v Il. Bistrici.

Vozilo so policisti kmalu po obvestilu ustavili in ugotovili, da ga upravlja 37-letni moški doma iz območja Štajerske.

Slednji je zaradi nepravilnega premika z vozilom oplazil ustavljeno vozilo last 54-letnika doma iz okolice Il. B