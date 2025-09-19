V kraju Treppo Grande na Videmskem je bil danes zjutraj šolski avtobus s 23 potniki vpleten v prometno nesrečo, pri čemer je po trčenju z avtomobilom zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Prevažal je otroke, ki obiskujejo vrtec, osnovno in nižjo šolo. V nesreči so se poškodovali, kaže da na srečo le lažje, voznik, spremljevalec in dva otroka. Do trčenja med šolskim avtobusom in oplom insigna je ...

