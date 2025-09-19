|
Kamplu ob zmagi ponovno drobtinice, Bayern ostaja brez praske
Sportal
petek, 19. september 2025 ob 16:00
Nogometaši Stuttgarta so v uvodni tekmi 4. kroga nemške lige z 2:0 premagali St. Pauli in se začasno povzpeli v zgornji del lestvice. Vodilni Bayern München tudi po četrti tekmi ostaja stoodstoten. Tokrat je s 4:1 slavil pri Hoffenheimu. Kevin Kampl, ki je v tej sezoni edini slovenski udeleženec nemškega prvenstva, je z RB Leipzigom gostil Köln in mu zadal prvi poraz v sezoni (3:1). Kampl je vstop...