|
FOTO: Univerza v Mariboru obeležila 50-letnico z osrednjo slovesnostjo in prejemom reda za zasluge
|
Lokalec.si
|
sobota, 20. september 2025 ob 06:42
|
Univerza v Mariboru je v Slovenskem narodnem gledališču Maribor slavnostno obeležila 50-letnico svojega delovanja. Osrednja slovesnost, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, je bila posvečena počastitvi dosedanjih uspehov univerze ter vsem, ki so prispevali k njenemu razvoju in prepoznavnosti doma in v svetu.
Podelitev reda za zasluge
Predse...