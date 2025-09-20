Na spletu je v teh dneh zaokrožil posnetek, kako se je eden od nasilnežev znesel nad enim od dijakov novomeške srednje šole, pri tem pa so ga tudi posneli. Zdaj so znane tudi podrobnosti.

Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, se je 9. septembra na policijski postaji Novo mesto zglasila mama z oškodovanim mladostnikom in podala prijavo o nasilnem dejanju nad sinom v Srednji gostinski šoli