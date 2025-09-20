Vremenski preobrat: danes do 30 stopinj Celzija, v torek izrazita ohladitev SiOL.net "Koledarsko poletje se bo poslovilo s poletnim koncem tedna, po ponedeljkovem enakonočju pa je pričakovati spremembo vremena," napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Ta konec tedna bomo tako lahko še uživali v poletnih temperaturah, ponekod se bo čez dan ogrelo tudi do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek dopoldne bo še razmeroma sončno, nato pa prihaja vremenski preobrat, ki prinaša izrazito ohladitev.

