Vremenski preobrat: danes do 30 stopinj Celzija, v torek izrazita ohladitev
SiOL.net
sobota, 20. september 2025 ob 08:44
"Koledarsko poletje se bo poslovilo s poletnim koncem tedna, po ponedeljkovem enakonočju pa je pričakovati spremembo vremena," napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Ta konec tedna bomo tako lahko še uživali v poletnih temperaturah, ponekod se bo čez dan ogrelo tudi do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek dopoldne bo še razmeroma sončno, nato pa prihaja vremenski preobrat, ki prinaša izrazito ohladitev.