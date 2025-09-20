 

Newyorška kongresnica Alexandria Ocasio Cortez z ostro kritiko nad politične poglede Charlieja Kirka, bil je neveden in neizobražen človek
sobota, 20. september 2025 ob 10:32
Newyorška zvezna kongresnica Alexandria Ocasio Cortez je v petek ostro kritizirala politične poglede umorjenega konservativnega aktivista Charlieja Kirka, potem ko je večina njenih kolegov in kolegic podprla posebno resolucijo, ki slavi njegovo življenje in dediščino, poročajo ameriški mediji. Ocasio Cortez je Kirka, ki je bil ubit prejšnjo sredo, opredelila za nevednega in neizobraženega človeka, kolege, […]
