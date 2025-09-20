|
Slovensko morje ima nov umetni “koralni greben”

Nova24TV

sobota, 20. september 2025 ob 10:39

V Sečoveljskem zalivu so v teh dneh namestili drugo podvodno strukturo za razvoj marikulture in raziskovanje naseljevanja organizmov. Kot so za STA dejali v zavodu YouSea, je medtem prva struktura, Morska oaza Piran, že povsem preraščena z mnogimi organizmi, skoznjo pa plavajo jate različnih vrst rib, ki se lahko uspešno širijo v okolico.
Drugo podvodno strukturo so na morsko dno s pomočjo potaplj...