V Sečoveljskem zalivu so v teh dneh namestili drugo podvodno strukturo za razvoj marikulture in raziskovanje naseljevanja organizmov. Kot so za STA dejali v zavodu YouSea, je medtem prva struktura, Morska oaza Piran, že povsem preraščena z mnogimi organizmi, skoznjo pa plavajo jate različnih vrst rib, ki se lahko uspešno širijo v okolico.

Drugo podvodno strukturo so na morsko dno s pomočjo potaplj