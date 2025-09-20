|
V Münchnu se začenja 190. Oktoberfest, “litrca” piva na novem rekordu – 15,40 evra
Politikis
sobota, 20. september 2025 ob 10:52
V Münchnu se danes začenja že 190. znameniti festival piva Oktoberfest, ki bo ljubitelje hmeljnega napitka in željne zabave gostil 16 dni. Za pivo bodo morali milijoni obiskovalcev tako kot ponavadi odšteti nekoliko več kot predhodno leto – cena za liter povečini znaša 15,40 evra. Pristojni so še poostrili tudi nekatere varnostne ukrepe. Območje Theresienwiese […]