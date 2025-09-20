Policisti Policijske uprave Maribor so sinoči obravnavali prometno nesrečo, o kateri so bili obveščeni ob 19.22. Zgodila se je na Križnem Vrhu, prišlo je do trka med osebnim vozilom in motornega kolesa.

Policisti so z ogledom ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Črešnjevca ter v kraju Križni Vrh v križišču zavijal levo v smeri Laporj