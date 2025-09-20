|
Guterres: Smo na robu propada uresničitve cilja omejitve dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija
|
Politikis
|
sobota, 20. september 2025 ob 16:49
|
Prizadevanja za omejitev dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija ne uspevajo, smo na robu propada uresničitve tega cilja, je opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Države zamujajo tudi z oddajo podnebnih ciljev glede zmanjšanja izpustov do leta 2035. “Absolutno potrebujemo države, da pridejo s podnebnimi akcijskimi načrti, ki so v celoti usklajeni s ciljem […]