Uprava za varno hrano je začela izvajati program obveznega cepljenja drobnice in goveda proti bolezni modrikastega jezika. »Postopki za nabavo cepiva so že v teku, cepljenje pa bi se lahko začelo po novem letu,« je pojasnil namestnik generalnega direktorja Matjaž Guček. Ministrica Mateja Čalušić je ob tem poudarila, da bo stroške nabave cepiva prevzela država. Javno naročilo za cepivo v pripravi M ...

