Šeško "žrtev" taktike, United ugnal Chelsea. Bijol zmago Leedsa pospremil s klopi. Sportal Peti krog angleškega prvenstva se je začel s prestižnim mestnim derbijem med vodilnim Liverpoolom in Evertonom, ki je z 2:1 pripadel rdečim. Jaka Bijol je z Leeds Unitedom na gostovanju s 3:1 ugnal Wolverhampton. Steber slovenske obrambe je srečanje pospremil s klopi za rezervne igralce. Benjamin Šeško (Manchester United) tudi proti Chelseau ni dočakal prvenca v premier league, a po zmagi z 2:1 ve...

