Dvojna zmaga Slovencev na SP v Čeških Budejovicah Sportal Slovenski spustaši tudi po zaključenem svetovnem prvenstvu v šprintu na divjih vodah v Čeških Budejovicah ostajajo trdno zasidrani na svetovnem vrhu. Anže Urankar je še tretjič zapored, četrtič v karieri, postal svetovni prvak, njegov uspeh je z drugim mestom dopolnil letošnji evropski prvak Nejc Žnidarčič. V popoldanskih ekipnih tekmah so slovenski kajakaši postali svetovni prvaki, slovenske kaja...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Klemen Boštjančič

Tadej Pogačar

Nika Prevc

Luka Dončić