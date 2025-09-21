|
Slovenija v primežu protestov – naslednji teden napovedani kar trije
Nova24TV
nedelja, 21. september 2025 ob 00:02
V Sloveniji za naslednji teden napovedujejo tri protestne shode, ki opozarjajo na različne stiske skupin državljanov: varstvo pitne vode, pravice otrok s posebnimi potrebami in dostojno življenje upokojencev.
Pred ljubljansko mestno hišo že nekaj časa potekajo protesti proti občinskemu vodovodno-kanalizacijskemu projektu C0, ki ogroža pitno vodo Ljubljančanov. Projekt izgradnje kanala C0, ki potek...