Primc: Upravna enota izdala sporno dovoljenje za kanal C0 – v ponedeljek shod pred Magistratom Radio Ognjišče Upravna enota Ljubljana je podlegla političnim pritiskom in izdala gradbeno dovoljenje za kanal C0, kar je po besedah civilnih pobud škandalozno, nevarno in nezakonito. Dovoljenje še ne velja, saj je možna pritožba, a nasprotniki projekta opozarjajo, da je dokument izjemno nestrokovno pripravljen in v celoti spregleda argumente strokovnjakov, ki že leta opozarjajo na grožnjo za p...

Sorodno









Omenjeni Aleš Primc

Ljubljana

UE Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Tim Gajser

Tadej Pogačar

Zoran Dragić

Robert Golob

Tanja Fajon