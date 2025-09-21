|
Na Putinovi Evroviziji slavil Vietnamec Duc Phuc
24ur.com
nedelja, 21. september 2025 ob 10:43
Na mednarodnem pevskem tekmovanju Intervizija, ruski različici Evrovizije, je slavil vietnamski pevec Duc Phuc. Z zmago na tekmovanju, ki ga je oživel ruski predsednik Vladimir Putin, si je priboril nagrado v vrednosti 300 tisoč evrov. Drugo mesto je pripadalo Kirgizistanu, tretje pa si je priboril Katar. Za presenečenje večera je poskrbela predstavnica ZDA, ki je tik pred nastopom odstopila....