Na Putinovi Evroviziji slavil Vietnamec Duc Phuc 24ur.com Na mednarodnem pevskem tekmovanju Intervizija, ruski različici Evrovizije, je slavil vietnamski pevec Duc Phuc. Z zmago na tekmovanju, ki ga je oživel ruski predsednik Vladimir Putin, si je priboril nagrado v vrednosti 300 tisoč evrov. Drugo mesto je pripadalo Kirgizistanu, tretje pa si je priboril Katar. Za presenečenje večera je poskrbela predstavnica ZDA, ki je tik pred nastopom odstopila....

