Član znane hrvaške tamburaške skupine Najbolji hrvatski tamburaši Mirko Gašparović je nenadoma umrl. Na družbenih omrežjih se vrstijo izrazi sožalja za dolgoletnim članom te skupine, ki je sicer slavo s svojimi nastopi ponesla tudi izven meja Hrvaške. Skupina je znana tudi z imenom Zlati dukati. Skupina je sporočila žalostno novico: »Dragi naši prijatelji, z veliko žalostjo in bolečino sporočamo, ...

