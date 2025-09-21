|
Hrvaška pretresena: nenadoma umrl član znane tamburaške skupine
|
Lokalec.si
|
nedelja, 21. september 2025 ob 19:24
|
Član znane hrvaške tamburaške skupine Najbolji hrvatski tamburaši Mirko Gašparović je nenadoma umrl.
Na družbenih omrežjih se vrstijo izrazi sožalja za dolgoletnim članom te skupine, ki je sicer slavo s svojimi nastopi ponesla tudi izven meja Hrvaške. Skupina je znana tudi z imenom Zlati dukati.
Skupina je sporočila žalostno novico: »Dragi naši prijatelji, z veliko žalostjo in bolečino sporočamo,...