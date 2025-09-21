Popolno zmagoslavje Avstrijcev, Vid Vrhovnik spet odlično tekel Sportal Avstrijec Stefan Rettenegger je zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade nordijskih kombinatorcev na veliki skakalnici v Val di Fiemmeju. Po osmem mestu po skokih je v cilj pritekel 1,7 sekunde pred vodilnim po skokih, rojakom Franzom-Josefom Rehrlom, in 3,7 sekunde pred še enim Avstrijcem, Paulom Walcherjem, drugim po skokih. Slovenci zaradi slabših nastopov na skakalnici niso prišli do vidnejših uvrstitev.

