|
Popolno zmagoslavje Avstrijcev, Vid Vrhovnik spet odlično tekel
|
Sportal
|
nedelja, 21. september 2025 ob 19:07
|
Avstrijec Stefan Rettenegger je zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade nordijskih kombinatorcev na veliki skakalnici v Val di Fiemmeju. Po osmem mestu po skokih je v cilj pritekel 1,7 sekunde pred vodilnim po skokih, rojakom Franzom-Josefom Rehrlom, in 3,7 sekunde pred še enim Avstrijcem, Paulom Walcherjem, drugim po skokih. Slovenci zaradi slabših nastopov na skakalnici niso prišli do vidnejših uvrstitev.