Priznanje Palestine s strani nekaterih držav naletelo na ostre odzive vidnih Izraelcev
nedelja, 21. september 2025 ob 20:21
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela. Po navedbah zunanjega ministrstva je priznanje Palestine s strani Velike Britanije, Kanade in Avstralije nagrada za Hamas. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir pa je pozval k takojšnji priključitvi Zahodnega brega Izraelu.
“Boriti se bomo morali tako v ZN kot na vseh drugih pr...