Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela. Po navedbah zunanjega ministrstva je priznanje Palestine s strani Velike Britanije, Kanade in Avstralije nagrada za Hamas. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir pa je pozval k takojšnji priključitvi Zahodnega brega Izraelu.

“Boriti se bomo morali tako v ZN kot na vseh drugih pr