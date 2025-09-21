|
[Meddržavni pretres zaradi sporne himne] Slovenija zaradi deželne himne Dachsteinlied prenehala plačevati članarino za Zvezo Alpe-Jadran. Suverenist Kaloh: To je premalo, Slovenija naj zadevo uradno odpre na ravni Evropske unije!
Politikis
nedelja, 21. september 2025 ob 21:02
Na začetku julija letos je deželni parlament na avstrijskem Štajerskem v deželno ustavo vpisal himno Dachsteinska pesem (Dachsteinlied), ki je za Slovenijo sporna zaradi dela besedila. To se namreč sklicuje na ozemlje avstrijske Štajerske, ki da se razteza do bregov Save in Drave, torej na območje današnje Slovenije. Besedilo izvira iz 19. stoletja in že […]