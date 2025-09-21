Celjani po novem preobratu do zmage v Ajdovščini, na Fazaneriji brez golov Sportal Nogometaši Maribora so v uvodnem dejanju 9. kroga 1. SNL v gosteh premagali Aluminij (3:2). Novi trener vijolic Radomir Đalović tako nadaljuje zmagoviti niz. Olimpija si je privoščila nov spodrsljaj, v mestnem obračunu je "doma" v Stožicah izgubila proti Bravu (1:2), Koper pa je upravičil vlogo favorita pri zadnjeuvrščenih Domžalah (3:1). Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer sta se M...

