Belgijci v primerjavi z drugimi Evropejci porabijo najdlje časa za pot v službo, najmanj pa prebivalci Slovenije, je pokazala raziskava belgijskega podjetja SD Worx. Po podatkih študije, ki so jo izvedli v 16 evropskih državah in med 16.000 zaposlenimi, Belgijci v povprečju vsak dan za pot v službo porabijo 57 minut. Sledijo jim Švedi (54 minut), Nizozemci (52 minut) ter Nemci in Irci (oboji 51 mi ...

