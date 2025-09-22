|
V tiskani izdaji Demokracije preberite: Je Tina Gaber postala nova kraljica Jezabela?
|
Demokracija
|
ponedeljek, 22. september 2025 ob 08:34
|
Piše: Gašper Blažič
Ali so v krogu okoli premierja Roberta Goloba spoznali, da je vrag dokončno odnesel šalo? Pol leta pred parlamentarnimi volitvami se namreč koalicija, še zlasti pa največja vladajoča stranka, vse bolj pogreza v bizarnost.
Kot kažejo izkušnje, javnost ni najbolje sprejela »poroke leta« v Strunjanu. Na spletni strani 24ur.com so morali celo zapreti komentarje pod članki o poroki,...