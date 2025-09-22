Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt. Janja Garnbret je bila razred zase z osvojenima obema kvalifikacijskima vrhovoma Uspešni so bili tudi Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar. Lucija Tarkuš je za malenkost zgrešila polfinale. Od Slovencev je Rekar na devetem mestu (28+, 41), Rakovec je 1 ...

