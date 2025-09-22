|
Janja Garnbret je bila razred zase z osvojenima obema kvalifikacijskima vrhovoma
ponedeljek, 22. september 2025 ob 08:51
Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt.
Uspešni so bili tudi Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar. Lucija Tarkuš je za malenkost zgrešila polfinale. Od Slovencev je Rekar na devetem mestu (28+, 41), Rakovec je 1...