|
Radomljani so v Fazaneriji zaključili brez zadetka
|
domžalec.si
|
ponedeljek, 22. september 2025 ob 10:30
|
Sobočani in Radomljani so si v Fazaneriji priigrali kar nekaj priložnosti, toda gledalci zadetka niso videli. Tako so spremljali sploh prvo tekmo v tej sezoni prve lige, ki se je končala z 0:0. Mura, ki bo doma igrala tudi naslednja dva obračuna proti Olimpiji in Bravu, je še četrto tekmo zapovrstjo končala brez zmage in ostaja predzadnja, Radomlje, ki so v prejšnjem krogu premagale Olimpijo, pa s...