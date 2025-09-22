Srebrna nit o referendumu: “Pritisk okolja, zaradi katerega naj bi se ljudje odločali za smrt, je izmišljen” Primorske novice Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga sicer vodi Aleš Primc, je zavajanje, so opozorili v Društvu Srebrna nit - Združenje za dostojno starost. Temelji na neresnicah in zanikanju težav hudo bolnih in trpečih, kar podaljšuje njihovo agonijo, so izpostavili.

