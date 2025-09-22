V Trstu je bil odziv na stavko proti nečloveškim razmeram v Gazi, ki jo je na državni ravni sklical sindikat USB, množičen. Več tisoč ljudi se je ob 10. uri zbralo na demonstraciji pred četrtim vhodom v pristanišče oziroma pred sedmim pomolom. Prisotnih je veliko mladih. Navzoča je tudi italijanska pevka Elisa, ki je sicer doma iz bližnjega Tržiča.

Okoli 11. ure je bilo stanje nekoliko napeto, saj