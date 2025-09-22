Danes je v Destrniku potekal Dan brez avtomobila, ki je za nekaj ur spremenil vsakdanjo podobo parkirišča pred vrtcem.

Namesto avtomobilov so ga napolnili otroci, kolesa, igre in številne dejavnosti za vse generacije. Občina Destrnik se je tako pridružila evropski pobudi, ki spodbuja prebivalce k uporabi trajnostnih oblik prevoza.

Del Evropskega tedna mobilnosti

Dogodek je bil zadnji v sklopu Evro