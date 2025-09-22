Povprečna neto plača za julij 2025 je znašala 1577,42 evra, kar je 2,1 odstotka nominalno in 2,6 odstotka realno manj kot junija. Glavni razlog za to občutno znižanje je obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga je uvedla Golobova vlada.

Ta prispevek, ki od 1. julija 2025 znaša en odstotek bruto plače, je močno vplival na neto izplačila zaposlenih, so danes pojasnili na Statističnem uradu