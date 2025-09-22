Ministrica dr. Asta Vrečko podpisala pogodbo o obnovi spominske hiše Otona Župančiča Vlada RS Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Občino Črnomelj začenja celovito obnovo in oživljanje spominske hiše Otona Župančiča v Vinici. Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je 19. septembra 2025 ob regijskem obisku Bele krajine z županom Občine Črnomelj Andrejem Kavškom podpisala pogodbo o sofinanciranju obnove ter si ogledala potek obnovitvenih del na gradu Črnomelj in v Kulturnem domu Črnomelj.

