Na snemanju filma Spider-Man: Brand New Day ni šlo vse po načrtih – glavni igralec Tom Holland je med enim od vratolomnih prizorov utrpel rahel pretres možganov. Incident se je zgodil v Glasgowu, kjer trenutno poteka snemanje novega dela. Stunt se je ponesrečil Kot poroča Deadline, je šlo za kaskaderski prizor, ki se je končal […] Prispevek Zvezdnik utrpel pretres možganov med snemanjem Spider-Man ...

