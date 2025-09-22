|
Zvezdnik utrpel pretres možganov med snemanjem Spider-Mana
|
Študent
|
ponedeljek, 22. september 2025 ob 14:00
|
Na snemanju filma Spider-Man: Brand New Day ni šlo vse po načrtih – glavni igralec Tom Holland je med enim od vratolomnih prizorov utrpel rahel pretres možganov. Incident se je zgodil v Glasgowu, kjer trenutno poteka snemanje novega dela. Stunt se je ponesrečil Kot poroča Deadline, je šlo za kaskaderski prizor, ki se je končal […]
Prispevek Zvezdnik utrpel pretres možganov med snemanjem Spider-Man...