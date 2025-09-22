Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. V primeru, da se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.

Navdihnjene s sloganom »Ride the Wind« so najnovejše pametne ure zasnovane za občutek svobode in lahkotnosti na poti iskanja zdravega življenjskega sloga in doživetij na prostem. Uradno so bile pre