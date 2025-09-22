V soboto se je na vzletišču za jadralne padalce Lijak nad naseljem Šmihel ponesrečil padalec. Po poročanju novogoriške policije je 60-letnik, državljan Češke, okoli 18. ure samostojno vzletel na vzletišču Lijak. Po vzletu se mu je na višini približno 20 metrov zaradi nenadne turbulence zaprlo padalo. Po manevru je moški strmoglavil na strmo vznožje hriba vzhodno od Skozna.

Po strmoglavljenju je pa