Tragedija na Dravi: med vožnjo s čolnom se je utopil cenjen podjetnik
Svet 24
ponedeljek, 22. september 2025 ob 18:06
Podjetnik iz Molv Grede se je med vožnjo s čolnom utopil v Dravi. Kljub hitri pomoči prijateljev njegovega življenja ni bilo mogoče rešiti.
