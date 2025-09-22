Zaradi napovedi slabega vremena za sredo, 24. septembra 2025, organizacijski odbor Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev obvešča, da bo 19. protestni shod upokojenih in nezadovoljnih državljanov prestavljen na sredo, 1. oktobra 2025, ob 15. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani. Vse podrobnosti in program protesta ostajajo nespremenjeni. Preberite tudi: Po izdaji gradbenega dovoljenja za ...

