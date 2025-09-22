|
FOTO in VIDEO: Krajani Hoč v neposredni bližini industrijske cone zaskrbljeni zaradi načrtovanega parkirišča za 200 tovornjakov
|
Lokalec.si
|
ponedeljek, 22. september 2025 ob 19:23
|
V industijski coni v Hočah načrtuje špansko podjetje Padrosa zgraditi varovana parkirišča za tovornjake, predvidoma za okoli 200 tovornjakov. Gre za lokacijo v bližini Vzhodne in Čobčeve ulice, kjer je več stanovanjskih hiš. Prav stanovalci teh dveh ulic so zaskrbljeni, da bo zaradi parkirišča ogrožena prometna varnost, saj bi imeli tovornjaki v bližini njihovih hiš vhod na parkirišče, še bližje ...