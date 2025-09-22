'Predlog za ljudi ni dober. Mogoče v decembru ja, že januarja pa absolutno ne' 24ur.com Nova obljuba premierja Roberta Goloba. Obvezna božičnica bo, in to še letos. Za vse, tudi za upokojence. Z besedami, da so zaposleni tako v zasebnem kot v javnem sektorju največje bogastvo in največji kapital, je Golob na noge znova dvignil zasebni sektor. "Očitno je danes v svetu vse mogoče, čeprav je še tako presenetljivo. Predlog za ljudi ni dober. Mogoče v decembru ja, predvsem za tiste z man...

