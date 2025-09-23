|
Yamalov oče besnel na podelitvi: To je kraja, moj sin je najboljši na svetu
|
24ur.com
|
torek, 23. september 2025 ob 07:49
|
Francoz Ousmane Dembele in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika letošnje zlate žoge, priznanja za najboljšega igralca in igralko v sezoni 2024/25. Devetinšestdeseta podelitev je bila v pariškem Theatre du Chatelet. A, kot vselej po tako pompozni prireditvi, je bilo odmevno tudi po njej. V glavni vlogi pa oče Barcinega zvezdnika Mounir Nasraoui, ki je besnel po uradnem delu dogodka. Tega, da sin ni...