Levičarski nevladniki bi radi v Slovenijo samouničevalno privlekli še več problematičnih Palestincev
Demokracija
torek, 23. september 2025 ob 09:12
Piše: C. R., STA
Levičarska obsedenost s Palestino začenja poleg naših denarnic ogrožati tudi našo varnost. Včeraj so namreč predstavniki različnih t. i. nevladnih organizacij v Ljubljani rohneli o tem, da mora Slovenija zagotoviti varne poti vsem, katerih življenja so ogrožena zaradi spopadov, genocida ali drugih oblik nasilja, in ki imajo »vez« s Slovenijo zaradi sorodnikov, izobraževanja ali ...