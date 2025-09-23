Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje je v noči na ponedeljek prišlo do večjega izliva vode.

Poplavljene so bile strokovne učilnice in hodnik v tretjem nadstropju šole, hodnik v drugem nadstropju, kabinet za kemijo in učilnici v prvem nadstropju, je za STA danes povedala ravnateljica šole Katja Pogelšek Žilavec.

Dejala je tudi, da so takoj pričeli odstranjevati vodo in v posamezne prost