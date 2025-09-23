Okoli treh zjutraj je na celjskem Petričku zagorela zgradba nekdanjega povojnega mladinskega taborišča. Ogenj jo je v celoti uničil.

Poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je za medije povedal, da vzrok požara ugotavljajo pristojne službe, in dodal, da v objektu ni bilo elektrike, ponoči tudi ni bilo slabega vremena s strelami, kar naj bi kazalo, da je bil za požar najverjetneje kr