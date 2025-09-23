Poljska svari Rusijo: Odločitev je padla. Da ne boste slučajno jokali! SiOL.net Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je Rusijo opozoril, naj se ne pritožuje oziroma "naj gre jokat drugam", če bodo njene raketa ali vojaška letala, ki bodo vstopila v zračni prostor Poljske ali katere od drugih članic zveze Nato, sestreljena. Odločitev, da bodo brez razprave sestrelili sovražna letala, ki bodo letela nad Poljsko, je naznanil tudi poljski premier Donald Tusk.

Sorodno

