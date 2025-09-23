Sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so na bojni nogi zaradi včerajšnje zastrupitve nekaterih delavcev z ogljikovim monoksidom v ladjedelnici Fincantieri v Tržiču. Zastrupilo naj bi se jih štiri in ne tri, kot se je zdelo na začetku. Dogajanje ocenjujejo za nedopustno. Ob koncu vsake delovne izmene so zato sklicali dve uri stavke. Zastrupljene varilce naj bi že danes odpustili iz bolni ...

