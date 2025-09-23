|
Umor v delavnici, truplo v Jelovici: sojenje, ki pretresa
|
Lokalec.si
|
torek, 23. september 2025 ob 14:29
|
Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Davidu Triviću in Andražu Skrinjarju za umor znanca v Stražišču junija lani. Obdolžena krivdo valita drug na drugega. Skrinjarjev oče pa je v današnjem zaslišanju dejal, da je bil njegov sin pod Trivićevim vplivom....
Zaslišanje prič je bilo predvideno že prejšnji teden, vendar pravosodni policisti zaradi kadrovskih težav obdolženih niso p