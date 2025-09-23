|
V Trstu zaradi neugodnih vremenskih napovedi jutri zapirajo mestne parke
Primorski dnevnik
torek, 23. september 2025 ob 15:35
V Trstu zaradi pričakovanega slabega vremena jutri (sreda) zapirajo mestne parke. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi, opozarja civilna zaščita iz FJK, ki je do jutri (srede) opolnoči objavila rumeno opozorilo.
Ponovno jih bodo odprli ob izboljšanju vremenskih razmer, so sporočili z Občine Trst. Zaprti bodo med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi ...