Začenja se odstranitev vinogradov na Piramidi
Lokalec.si
torek, 23. september 2025 ob 15:55
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZGRS) bo po sklenitvi zakupne pogodbe za vinograd na Piramidi z družbo Vino Piramida, ki je v lasti Mestnih nepremičnin iz Skupine JHMB, 26. 9. 2025 pričel s pogodbenim izvajalcem opravljati načrtovana dela v vinogradu.
V sklopu celovite prenove je zajeto nujno odstranjevaje obstoječega nasada na Piramidi, saj je ta dotrajal in odmrl
