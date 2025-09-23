Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZGRS) bo po sklenitvi zakupne pogodbe za vinograd na Piramidi z družbo Vino Piramida, ki je v lasti Mestnih nepremičnin iz Skupine JHMB, 26. 9. 2025 pričel s pogodbenim izvajalcem opravljati načrtovana dela v vinogradu. V sklopu celovite prenove je zajeto nujno odstranjevaje obstoječega nasada na Piramidi, saj je ta dotrajal in odmrl Naro ...

